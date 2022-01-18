Şehit annesinin odun ve gıda ihtiyacı anında karşılandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle odun ve yiyecek ihtiyacını gideremeyen şehit annesinin ihtiyaçları kaymakamlık görevlileri tarafından karşılandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Karahacılı köyünde ikamet eden ve olumsuz hava koşulları sebebiyle ihtiyaçlarını temin edemeyen şehit annesi 75 yaşındaki Şaziya Demiray'ın odun ve gıda talebi Dinar Kaymakamlığı tarafından karşılanarak evinde kendisine teslim edildi. Ayrıca, kar ve kış şartları sebebiyle araçlarıyla yolda kalan vatandaşların yardımına Dinar İlçe Özel İdare Müdürlüğü araçlarıyla yardımcı olundu.