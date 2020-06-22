İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit babaları unutulmadı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçe protokolü ile birlikte Babalar Günü kapsamında şehit babalarını ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçe protokolü ile birlikte Babalar Günü kapsamında şehit babalarını ziyaret etti.


İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Personel Teğmen Mehmet Yurt ile ilçe protokolü, şehir kabristanında şehitlerin kabirlerini ziyaret ettiler. Şehitlerin kabirlerine tek tek gezerek çiçek diken heyet, şehitler için dua etti. Daha sonra Kaymakam Eflatun Can Tortop ve Başkan Mustafa Çöl, şehitlerin ailelerine bir dizi ziyaret gerçekleştirip kendilerinin ‘Babalar Günü'nü kutlayarak, Kuran-ı Kerim seti hediye ettiler.


Bu özel günler kendilerini unutmayarak ziyaret ettiklerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri, teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.