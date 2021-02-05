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Şehit babaya kızından son ‘selam'

Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Afyonkarahisarlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel’in 17 yaşındaki kızı babasına asker selamı ile helallik verdi.

Suriye'de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Afyonkarahisarlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in 17 yaşındaki kızı babasına asker selamı ile helallik verdi. Şehide ailesi ve vatandaşlar haklarını gözyaşları içinde helal etti.


Suriye'de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği sırada Dazkırı ilçesi Aşağıyenice köyü nüfusuna kayıtlı Demirel şehit düştü. Şehit Demirel'in Türk bayrağına sarılı tabutu dün gece askeri uçakla önce Denizli Çardak Havalimanına oradan da karayolu ile Dazkırı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Öğlen saatlerinde ise şehidin naaşı helallik alınması için Aşağıyenice köyündeki baba evine getirildi. Askerlerin omuzlarında ambulanstan alınan şehidin naaşı evin önündeki katafalkta konuldu.



Kızının şehit babasına verdiği selam herkesi duygulandırdı


Burada şehidin kızları Elif Ezgi Demirel (17) ve Rabia rüya Demirel (12) ile eşi Nuriye Demirel ile baba Mehmet Demirel, anne Meryem Demirel ve ağabeyi Osman Demirel uzun süre gözyaşı döktü.


Helallik alınması sırasında şehidin 17 yaşındaki kızı Elif Ezgi'nin babasının tabutunun yanında asker selamı vererek hakkını helal etmesi ise herkesi duygulandırdı.


Öte yandan, helallik alınması sırasında yürümekte zorluk çeken şehit annesi Meryem Demirel ise kadın askerlerin kollarında oğluna son görevini getirip helallik verdi.

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