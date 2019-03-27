Şehit cenazesi 22 yıl sonra silah arkadaşlarının yanına defnedildi

Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında 1997 yılında şehit olan Jandarma Er Kazım Çetin'in cenazesi, ailesinin başvurusu üzerine yerinden alınarak silah arkadaşlarının yanına defnedildi.

Şehidin ailesi ilgililere başvurarak, 22 yıl önce cenazesi Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi Şehir Mezarlığına defnedilen çocuklarının aynı mezarlık içinde daha sonra oluşturulan 'Şehitlik' bölümüne nakledilmesini istedi. Şehit ailesinin talebi üzerine Sandıklı Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri ve Afyonkarahisar'dan gelen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı ve diğer devlet yetkilileri tarafından cenaze mevcut yerinden çıkartıldı. Şehidin naaşı, dini vecibeler yerine getirilerek yaklaşık 20 metre uzaklıktaki Şehitlik bölümünde yeniden defnedildi.

Şehidin babası 74 yaşındaki Mustafa Çetin; “Oğlum Uludere'de 1997 yılında şehit oldu. Biz burada Sandıklı'da oturduğumuz için bütün vatandaş mezarlarının yer aldığı buraya defnettirdik. Daha sonra Şehir Mezarlığında şehitler için ayrı bir bölüm oluşturuldu. Oğlumun mezarının buraya nakledilmesini, diğer şehitlerin arasına aynı hizaya konmasını istedik. Sağ olsun devletimiz yardım etti ve oğlumun cenazesini şehitliklerin arasına aldırdık. Devletimizden çok memnunuz” dedi.