İhlas Haber Ajansı

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Şehit İnan için mevlid okutuldu

2018 yılında cezaevi nakil aracının devrildiği kazada şehit olan Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Oğuz İnan (45) şahadetinin yıl dönümünde baba ocağında dualarla yad edildi.


2 Nisan 2018'de Karabük'te cezaevi nakil aracının devrildiği kazada şehit olan evli ve 2 çocuk babası Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Oğuz İnan şahadetinin yıl dönümünde Dinar ilçesinde oturan babasının evinde düzenlenen mevlid-i şerifle yad edildi. Programa Dinar Kaymakamı Kemal Duru ile ilçe protokol üyeleri katıldı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı programda okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından protokol üyeleri şehit babası Mustafa İnan başta olmak üzere şehidin yakınlarına tekrar başsağlığı verdi.

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