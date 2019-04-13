Şehit Muammer Çanta Ormanı'na 180 fidan dikildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ‘Şehit Muammer Çanta Ormanı'na İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte 180 fidan dikildi.

Jandarmanın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünde başlatılan 180 bin ağaç kampanyası kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Şehit Muammer Çanta Ormanı'nda fidan dikme etkinliği düzenlendi. Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, Hakim Emin Ekmen, Savcı Merve Evrin, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, eğitim camiası ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte 180 fidan toprakla buluşturuldu. Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya ve beraberindekiler öğrencilerle beraber çam fidanını Şehit Muammer Çanta Ormanı'na dikti.

Öğrenciler toplu olarak bir araya gelerek 'Jandarma 180 Yaşında' sloganı attı. Ayrıca Şuhut Jandarma Komutanlığı tarafından minik öğrencilere ikramda bulunuldu.