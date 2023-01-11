Şehit oğlu genç yaşta hayatını kaybetti

1990 yılında şehit düşen polis memuru Mehmet Ali Koç'un Afyonkarahisar Valiliği'nde çalışan 33 yaşındaki oğlu Burak Koç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görev yapan şehit Koç'un oğlu Burak Koç'un geçtiğimiz günlerde grip olduktan sonra özel bir hastaneye başvurduğu ve yapılan tetkikler sonrası yoğun bakıma alındığı belirtildi. Akciğer tedavisi görmeye başlayan Koç dün gece kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Koç'un vefatının ardından Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzde görevli, çalışma arkadaşımız Burak Koç'un vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına ve acılı ailesine başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.