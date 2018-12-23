Şehit Piyade Üsteğmen Sami Çifci'nin ailesinden Başkan Çoban'a ziyaret

Şehit Piyade Üsteğmen Sami Çifci'nin ailesi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a ziyarette bulundu.

3 Eylül 2012'de Şırnak'ta teröristlerle girilen silahlı çatışmada şehit olan Şehit Piyade Üsteğmen Sami Çifci'nin babası Mehmet Çifci, eşi Ayşe Çifci ve kızı Zeynep Çifci, 31 Mart'ta görev süresi dolacak olan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve eşi Emine Kumartaşlı ile Gazi Ertuğrul Demir'in eşi Müberra Demir'in de katıldığı ziyarette, şehit ailesi özellikle Şehit Üsteğmen Sami Çifci adına yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çoban'a teşekkürlerini ifade etti.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından daha önce Harbiş Mahallesi'nde yapılan Bilgi Evine şehit eşinin adının verilmesinden dolayı çok büyük onur duyduklarını belirten Şehit Eşi Ayşe Çifci, son olarak İstiklal Mahallesi'ndeki evlerinin karşısına Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan parka yine şehit eşinin isminin verilmesi nedeniyle bir kez daha mutlu olduklarını söyledi. Oğlunun şehit haberini aldıkları andan itibaren hem Başkan Çoban'ın hem de Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı'nın her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Şehit Babası Mehmet Çifci ise, "Eşimle birlikte sürekli kendilerine dua ediyoruz. Allah'ım her ikisinden de razı olsun. İki cihan saadeti nasip etsin inşallah" diye konuştu.

Şehit ailesine güzel düşünceleri ve duaları için teşekkür eden Başkan Burhanettin Çoban, İlkokullararası Satranç Turnuvası'nda elde ettiği birincilik madalyası ile ziyarete katılan Şehit Kızı Zeynep Çifci'yi de tebrik etti. Şehit Sami Çifci'nin ailesi ile çok güzel bir bağ kurduklarını kaydeden Başkan Çoban, "Şehidimizin annesi, babası, eşi ve kızı gerçekten çok iyi, çok temiz insanlar. Bugüne kadar ben ve ailem, hep yanlarında olmaya çalıştık. Görev sürem bitse de kendileriyle kurduğumuz bu güzel bağ devam edecek inşallah" dedi. Ziyarette, Afyonkarahisar Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği işbirliğinde 9. yıla ulaşan Afyonkarahisar Şehitleri takvimi ile ilgili Başkan Çoban'a bilgi veren İsmail Kumartaşlı da desteklerinden dolayı teşekkür etti.