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Şehit Uzman Çavuş Kocatürk şehadetini yıl dönümünde unutulmadı

Afyonkarahisarlı şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdülkadir Kocatürk şehadetinin 22’nci seneyi devriyesinde mezarı başında dualarla anıldı.

Afyonkarahisarlı şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdülkadir Kocatürk şehadetinin 22'nci seneyi devriyesinde mezarı başında dualarla anıldı.


2001 yılında Bingöl'de şehit olan Kocatürk şehadetinin 22'nci yılında Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki kabri başında yad edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından duaların okunduğu programa


Şehit Kocatürk'ün babası Mustafa Kocatürk, aile üyeleri Astsubay Başçavuş Hasan Türk, Bolvadin ilçe karakol Komutanı Astsubay İbrahim Ergül, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Bolvadin İlçe Cezaevi Bölük Komutanı Celalettin Şahbaz, askerler ve polisler katıldı .


Tören sonrası asker ve polisler şehidin anne ve babasının elini öperek, hayır dualarını aldılar. Duygusal anların yaşandığı anmada anne ve baba gözyaşlarını tutamadı.

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