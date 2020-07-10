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Şehit Uzman Onbaşı Fatih Manga son yolculuğuna uğurlanıyor

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiinde meydana gelen patlamada şehit olan Afyonkarahisarlı Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga’nın cenazesi, uğurlama töreni öncesi helallik alınması için baba evine getirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiinde meydana gelen patlamada şehit olan Afyonkarahisarlı Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın cenazesi, uğurlama töreni öncesi helallik alınması için baba evine getirildi.


Sakarya'nın Hendek ilçesinde önceki gün meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, imha edilmek üzere Taşkısığı mevkine götürülen malzemelerin bulunduğu kamyonda yaşanan patlamada şehit olan askerlerden Manga'nın naaşı, kalabalık bir konvoy eşliğinde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak Sümer Mahallesindeki baba evine getirildi. Şehit Manga'yı burada ailesi, sevenleri ve vatandaşlar karşıladı. Gözyaşlarının sel olduğu karşılamada aile üyeleri güçlükle sakinleştirildi.


Manga'nın naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreninin gerçekleştirileceği Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camiine götürüldü.

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