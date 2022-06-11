Şehit ve gazi ailelerinden polise ‘terör operasyonu' teşekkürü

Ziyarette; şehit babaları ve gazileri ağırlayan İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, şehit aileleri ile gazilerin kendilerine edilen en kutsal emanetler olduğunu belirterek, her bir şehit ve gazinin kanının yerde kalmadığını, intikamlarının alındığını ve yakalanan teröristlerin ise en ağız cezaya çarptırılacaklarına inandıklarını ifade etti.

Kentte yapılan takip ve operasyon sonucu yakalanan teröristle ilgili Temiz'e teşekkür eden Başkan Kumartaşlı, "Operasyonlarınızda emeği geçen şoförden, amire, müdüre kadar tümünün emeğine yüreğine sağlık. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, burnunuzu kanatmasın. İlimizde teröristlerin barınamayacaklarını bir kez daha gösterdiniz. Biz şehit babaları ve gaziler olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Gerekirse kanımızı ve canımızı dahi vermeye hazırız bu vatan için" dedi.

Temiz, yapılan operasyon hakkında ziyaretçilerine bilgiler vererek, Afyonkarahisar'da ne teröristlerin barındırılacağını ne de herhangi bir terör eylemine müsaade edilmeyeceğini, bunun için ekipleriyle birlikte gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Ziyaret sonunda Başkan Kumartaşlı, Temiz'e dernek teşekkür belgesi takdim etti.

Gökten Ceylan

