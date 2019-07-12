Şehit ve gazi Mehmetçik çocuklarından Atatürk Evi'ne ziyaret

Şehit ve gazi Mehmetçik çocukları, Kültür Gezisi kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen çocuklar, Atatürk Evi'ni ziyaret ederek tarihi önem taşıyan bilgiler edindi. 13. Anıtkabir Komutanı Emekli Albay Muzaffer Taytak mihmandarlığında Atatürk Evi'ni ziyaret eden şehit ve gazi Mehmetçik çocukları, tarihi önem taşıyan bilgiler edindikçe duygu dolu anlar yaşadı.

13. Anıtkabir Komutanı Muzaffer Taytak, Atatürk Evi ziyaretinde konuyla ilgili açıklamalarında, ''Mehmetçik Vakfı çok güzel faaliyetler yapıyor. Bunlardan bir tanesi şehit çocuklarına öğrenim hayatları boyunca hem eğitim yardımı hem de kültür ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için tarih ve kültür gezisi düzenliyorlar. Ben de vakfın daveti üzerine gruba katıldım. 13. Anıtkabir Komutanı Emekli Albay Muzaffer Taytak. Dünden beri bu gençlerimize Kurtuluş mücadelemizin geçirildiği evreleri anlatmakla görevliyim. Bir Afyonlu olarak aynı zamanda kendi topraklarımda Cumhuriyetin nasıl kazanıldığını onlara aktarabilmenin heyecanı içerisinde şuanda Şuhut'taki Başkomutanlık Karargâh Müzesinde bulunuyoruz. Gençlerin bize güvenmiş olduğu tepkilerden onlardan almış olduğumuz sorulardan anladığım kadarıyla onlarda yakın tarihimizle ilgili bilmedikleri birçok hususu yerinde öğrenmiş oldukları bilgileri öğrenmiş olmanın mutluluğu içerisinde bütün faaliyetlerimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi Kocatepe'ye çıkacağız Büyük Taarruzumuzu konuşacağız. Daha sonra da Afyon şehir merkezinde şehrin tarihi ve kültürel değerlerini Ulu Cami, Mevlevihane, en sonunda da Utku Anıtında, Zafer Anıtında topluca anlatım ve fotoğraf çekiminin ardından devam edecek'' dedi.

İzmir'den ablası ile Atatürk Evi'ne gelen Mehmet ise konuyla ilgili açıklamalarında, ''Gerçekten bambaşka duygular yaşıyor insan. İçerisi tamamıyla tarih kokuyor her oda da ayrı şeyler var. Bizim geçmişimiz tarihimiz bunu bilmek yaşamak bunu hissetmek bambaşka bir duygular. İnsan gerçekten gezerken buralara adım atarken hüzünlü oluyor. Çünkü bulunduğumuz oda veya farklı oda da önceden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları değerli insanlar bulunduğumuz yerdeydi. Bunu bilerek adım atmak gerçekten güzel bir şey. Ben İzmir'den ablamla beraber geldim. İl Kültür Gezisi Mehmetçik Vakfının sayesinde. Gerçekten çok güzel bir gezi Afyonkarahisar'a ilk kez geldim sayelerinde. Gösterdiler buraları bana Afyon'u, Şuhut'u ve burayı açıkçası birçok yeri onlar bana yaşattı yaşatmaya da devam ediyor. Zaten dışarıda bilgi verildi. Buram buram tarih kokuyor burası bambaşka duygular yaşatıyor insana bu kadar'' ifadelerine yer verdi.