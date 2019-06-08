Şehit Yasin Çubuk'un babaannesi vefat etti

PKK'lı teröristler tarafından 1 Haziran'da gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Uzman İstihkam Onbaşı Yasin Çubuk'un, 79 yaşındaki babaannesi Hatice Çubuk hayatını kaybetti.

Şehit Uzman İstihkam Onbaşı Yasin Çubuk'un babaannesi Hatice Çubuk rahatsızlığı dolayısıyla kaldırıldığı Şuhut Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Babaanne Çubuk'un memleketi Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde aile kabristanında toprağa verileceği öğrenildi.