İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Yasin Çubuk'un babaannesi vefat etti

PKK’lı teröristler tarafından 1 Haziran’da gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Uzman İstihkam Onbaşı Yasin Çubuk’un, 79 yaşındaki babaannesi Hatice Çubuk hayatını kaybetti.

PKK'lı teröristler tarafından 1 Haziran'da gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Uzman İstihkam Onbaşı Yasin Çubuk'un, 79 yaşındaki babaannesi Hatice Çubuk hayatını kaybetti.


Şehit Uzman İstihkam Onbaşı Yasin Çubuk'un babaannesi Hatice Çubuk rahatsızlığı dolayısıyla kaldırıldığı Şuhut Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Babaanne Çubuk'un memleketi Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde aile kabristanında toprağa verileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.