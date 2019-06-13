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Şehit Yasin Çubuk'un babaannesinin perşembe duası yapıldı

Iğdır’da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk’un babaannesi merhum Hatice Çubuk’un perşembe duası yapıldı.

Iğdır'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un babaannesi merhum Hatice Çubuk'un perşembe duası yapıldı.


Balçıkhisar köyünde verilen yemeğe Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şehit ve Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, gaziler ve köy halkı katıldı. Kur'an tilaveti sonrası Hatice Çubuk'un perşembe duası yapıldı.

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