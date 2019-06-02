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Şehit Yasin Çubuk'un naaşı Afyonkarahisar'a geldi

Iğdır’da PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk’un naaşı memleketi Afyonkarahisar’a getirildi.

Iğdır'da PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.


Türkiye-iran -İran sınırında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi, askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Şehidin cenazesinin yarın öğle vakti Şuhut'a bağlı Balçıkhisar Beldesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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