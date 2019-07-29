Şehitlerin adı kütüphanelerde yaşıyor

Geçen yıl bir avuç gönüllü ile "Şehitlerin de kütüphaneleri olsun" diyerek yola çıkan Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli projeleri kapsamında bugüne kadar Afyonkarahisar'da 5, Türkiye genelinde de 33 kütüphane açtı.

Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, ülkenin dört bir yanındaki okul ve kurumlarda; toplumsal gelişime, araştırmalara ve öğrenmeye katkıda bulunmak üzere gönüllü kişilerin desteği ile kütüphane açmaya devam ediyor. Açılan kütüphanelere şehitlerin ismi verilerek hatıraları yaşatılıyor. Kırmızı beyaz dizayn edilen kütüphanelerin yine bir köşesinde de şehit üniforması sergileniyor.

"Her kahramanın gölgesinde bir kütüphane olsun istedik"

Kütüphaneler hakkında bilgi veren Şehit Kütüphaneleri Topluluğu Afyonkarahisar Koordinatörü Hilal Kalafat, her kahramanın gölgesinde bir kütüphane kurmak istediklerini söyledi. Kalafat yaptığı açıklamada, 10 Kasım 2018'de bir avuç gönüllü olarak bir araya geldiklerini söyledi. Kalafat, "Kitaplarla yaşayan şehitler sloganıyla çıktığımız bu yolda Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığından projemize uygunluk alarak çalışmalarımıza başladık. Her kahramanın gölgesinde bir kütüphane olsun istedik. Yine aynı zamanda geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanlığımızdan projemize referans alarak tüm Türkiye genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Şehitlere ödeyemeyeceğimiz bir borcumuz var"

Afyonkarahisar'da yapımı devam eden 5 yaşayan şehit kütüphanesi olduğunun altını çizen Kalafat, "Bunlardan bir tanesi Aile ve Çalışma Bakanlığımızın Afyonkarahisar Çocuk Evleri Sitesi'nde. Diğer 4 tanesi ise devlet okullarında bulunuyor. İç dizaynını, boyasını, parkelerini ve mobilyalarını gönüllü arkadaşlarımızla beraber vakitlerimizden fedakarlık yaparak yapıyoruz. Şehitlerimiz sayesinde içtiğimiz su, aldığımız nefes ve yaşadığımız hayat var. Bu yaptığımız çalışmaları bir borç olarak görüyoruz ama ödeyemeyeceğimiz bir borç olarak” ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizin ismini ölümsüzleştiriyoruz"

Türkiye genelinde şu ana kadar yaklaşık 33 yaşayan şehit kütüphanesinin açıldığını ifade eden Kalafat, Afyonkarahisar'dan Van'a her ilde çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Kalafat, “Bu anlamda bütün gönüllü arkadaşlarımıza ve tüm koordinatörlerimiz olarak bunu bir zevkle yapıyoruz. Hepimizin kendi işi var. Biz bunları akşamları ve boş kaldığımız zamanlarda yapıyoruz. Bunun bir fedakarlık olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda tüm Türkiye genelinden bizlere kitap desteği geliyor. Biz bu kitapları kütüphanelere koyup, okunmasını sağlıyoruz. Bunun yanında şehitlerimizin ismini ölümsüzleştiriyoruz" diye konuştu.

"Gönüllü olarak çalışıyoruz"

Ekip üyesi Hasan Çakar ise gönüllü olarak kütüphane kurulum çalışmalarına katıldığını belirterek; “Afyonkarahisar'da yaşayan şehit kütüphaneleri adına kütüphane kuruluşlarında vatandaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Kitap toplama aşamasında boyama aşamasına gönüllü olarak şehitlerimizin için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.