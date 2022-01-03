Afyonkarahisar'a bağlı Büyükkalecik beldesindeki şehitlikte yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı.

Büyükkalecik beldesinde Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'nde tilki olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler özel ekipmanlar ile tilkiyi kafese koyarak tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKUREM) götürdü. Tilki burada tedavi altına alınırken, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.