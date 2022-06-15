Sel suları tarım arazilerini sular altında bırakıp, evlere zarar verdi

Afyonkarahisar'da olumsuz hava şartları devam ederken, Sandıklı ilçesine bağlı Gökçealan köyünde yağmur ile birlikte meydana gelen sel tarım arazilerine ve köydeki bazı evlere zarar verdi.

Gökçealan köyünde dün akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren yağmur kısa sürede sele dönüşerek tarım arazilerine ve köyde ki bazı evlere zarar verdi. Sel sonrası köyde ki arpa, buğday ve patates tarlaları olumsuz etkilenirken su giren 6 evde de maddi hasar meydana gelmesine neden oldu. Köye gelen itfaiye ekipleri su basan evlerden sel sularını çekerken, motorlar ile suları tahliye etti.

Su baskını sonrası Kaymakam Eflatun Can Tortop ve Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş köyde incelemelerde bulunarak vatandaşlardan bilgi aldı. Köyün alt yapısının yenilenmesi gerektiğini bildiren Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, Sandıklı'nın afet bölgesi ilan edilerek üreticilerin desteklenmesini istedi. Başkan Toptaş, “Sel suları 10 dakikanın içeresinde Kumalar Dağından gelmiş. Kumalar Dağının eteğindeki arazileri Arpa, Buğday ve Patates tarlalarına baya bir zarar vermiş. Aynı zamanda evlere girmiş. Çok şükür can kaybı ve telef yok. Ama maddi kayıpları var köylülerin. İlimizde farklı ilçelerde köylerde çeşitli zamanlarda dolu ve sel zararı yaşandı. Afyonun afet bölgesi olarak ilan edilmesi köylülerin zararlarının karşılanmasını köylülerde köylerinin alt yapısının yapılmasını istiyor” dedi.

Ev ve yarım arazileri zarar gören köy sakinleri ise zararlarının telafi edilmesi için kendilerine destek verilmesini istedi.