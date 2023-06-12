Sel sularının önüne ne geldiyse katıp sürüklediği anlar kamerada

Afyonkarahisar'da aniden bastıran sağanak yağış sonrası bir çok köyü sel bastı. Yolların dereye döndüğü köylerde sel suları önüne kattığı taş, ağaç ve tarım makinalarını sürükleyip götürürken, bazı vatandaşlar ise selden etkilenmemek için evlerinin üst katı ya da çatılara çıktı.

Şuhut ilçesinde etkili olan sağanak yağış bir çok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Aniden bastıran sağanak yağış sonrası Çakırözü, Koçyatağı, Bağcılar, Ortaköy, Mahmut, Ağzı Kara ve Efe köylerinde sel baskınları yaşandı. Yağışın kısa sürede sele neden olduğu köylerde sular yolları dereye çevirdi. Sel sularının önüne ne kattıysa sürüklediği olay vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Görüntülerde suların şiddetli bir şekilde akması yer alırken, bir çok vatandaş ise sele kapılmamak, etkilenmemek için evlerinin üst katlarına ya da çatılara çıktı.

Olay sonrası köylerdeki bir çok ev ve besihaneyi su bastı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği olayın ardından hasar tespit çalışması başlatıldı.