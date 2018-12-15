Selçuklu ve Osmanlı motifli Rumi ahşap eserleri kaplıcada tanıtıldı

Hüdai Kaplıcalarında bulunan iki otel ile çalışma başlatan Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ekrem Çavuş, Selçuklu ve Osmanlı dönemini yansıtan Rumi motiflerle süslü ahşap oyma sanatını her cuma akşamı açtıkları sergi ile uygulamalı olarak tanıtıyor. Dernek üyelerinden oluşan bir grup tarafından açılan sergide uygulamalı olarak tanıtılan ahşap oyma sanatına kaplıca misafirlerinin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dernek Başkanı Ekrem Çavuş; “Dernek yönetimi olarak Hüdai Kaplıcalarında bulunan oteller ile ortak bir çalışma yapmalım ve ahşap oyma sanatını canlı performans ile kaplıcada konaklayan vatandaşlara gösterelim ve kaplıcadaki misafirlerimizin müşteri memnuneyitini artıralım istedik. Bunun yanında Sandıklı'nın sadece termal bir şehirden ibaret olmadığını, Sandıklı'da kültür ve sanata da ilki alaka olduğunu, kültürel değer ve zenginliklerini tanıtmak istedik. Bu amaçla kaplıcalarımızda bulunan iki termal otel ile çalışma başlattık. Cuma akşamları sergimizi açarak canlı performansla ahşap oyma sanatını tanıtmaya çalışıyoruz” dedi.

“OYMA SANATI İÇİN SAPELLİ, IHLAMUR VE CEVİZ AĞACI UYGUN”

Genellikle ahşap oymacılıkta kullanılan ağaç türünün Sapelli olduğunu belirten Ekrem Çavuş; “Her ağaçtan ahşap oyma sanatı yapılamaz. Genelikle ahşap oyma için Sapelli denilen ve Afrika'da yetişen bir ağaç türü kullanılıyor. İthal olarak gelen bir ağaç türü. Yurdumuzda ise oyma sanatında kullanılan ağaç türleri ceviz, ıhlamur, gürgen oyma sanatına uygun ve kullanılabilir. Ama bir çam ağacı ve kavak ağacını lifli olduğu için oyma sanatında kullanamazsınız. İşlemesi zor ve oyma sanatına uygun değildir” dedi.

“ÇOCUKLUĞUMUZUN OYUNCAKLARINI AHŞAPTAN YAPIYORUZ”

Çalışmaların genellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki Rumi desenler üzerine yapıldığını söyleyen Çavuş ve eskiden evlerin tavan göbeklerinde kullanılan ahşap figürleri olduğunu belirtti. Bunun yanında rölyef üzerine ve oyuncak üzerine ahşap oyma sanatı yapıldığını belirten ve çeşitli denemeler yaptıklarını söyleyen Ekrem Çavuş; “Ahşap oyma sanatının yanında 3 boyutlu heykel çalışmaları da yapıyoruz. Bunun yanında ahşapla çeşitli denemelerde yapıyoruz. Geleneksel ahşap oyuncaklar ile ilgili de bir çalışma yaptık. Çocukluğumuzda oyuncak alma gibi bir lüksümüz yoktu. Kendimiz yapıyorduk, yapamaz isek babamıza veya dedemize oyuncağımızı yaptırıyorduk. Bu oyuncaklar maalesef şimdi kalmadı. Biz istiyoruz ki çocuklarımız plastik oyuncaklardan uzaklaşsın. Daha doğal, sağlıklı, kansorejen madde içermeyen ve bizden olan oyuncakları yeniden çocuklarımız ile tanıştırmak istiyoruz. Bununla ilgili de epey mesafe kat ettik. Sergimizde bu ahşap oyuncaklara da yer verdik” dedi.