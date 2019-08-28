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Ses sanatçısı Hüseyin Kağıt'tan Mehmetçiğe moral ziyareti

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Şuhut Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen konserin ardından Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden ses sanatçısı Hüseyin Kağıt, birbirinden güzel besteleriyle Mehmetçiğe moral depoladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Şuhut Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen konserin ardından Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden ses sanatçısı Hüseyin Kağıt, birbirinden güzel besteleriyle Mehmetçiğe moral depoladı. Ani ziyareti ile Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki Mehmetçiklere sürpriz yapan sanatçı, birbirinden güzel bestelerini seslendirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Kağıt'a teşekkürlerini iletti.

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