İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Seyahat ettikleri otomobilde 105 gram metanfetaminle yakalandılar

Afyonkarahisar’da araçlarında 105 gram metanfetamin isimli uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da araçlarında 105 gram metanfetamin isimli uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar-Uşak karayolu üzerinde yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 105 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan G.S. ve F.T., isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.