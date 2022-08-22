Seyahatsever Projesiyle gençler Afyonkarahisar'ı keşfediyorlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Seyahatsever' projesi ile Afyonkarahisar'da ücretsiz konaklamanın keyfini çıkaran gençler kenti doyasıya geziyor.

Özellikle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bulunan Frig Vadisi ve Ayazini kasabasını gezen gençler, birçok tarihi ve kültürel yeri de ziyaret ediyor. Kültürel ve tarihi güzellikleriyle 3 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Afyonkarahisar ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen ‘Seyahatsever' projesi ile gençler, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurtlarında 5 gün boyunca ücretsiz bir şekilde konaklayabiliyor. Hayata geçirilen Seyahatsever projesi sayesinde bugüne kadar Afyonkarahisar'da 261 genç konakladı. Gençlerin, yaz aylarını gezerek ve kültürel mirası tanımaları amacıyla hayata geçirilen proje 1 Eylül tarihine kadar devam edecek.

‘Seyahatsever' projesinin önemli ve güzel olduğunu belirten gençler; Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Afyonkarahisar'daki yurt çalışanlarına teşekkür ederek, “Afyonkarahisar'ın tarihini keşfetmemiz proje ile gerçekleşti. Bakanlığımız 5 gün boyunca KYK'larda ücretsiz bir şekilde bize konaklama imkanı sağladı. Önemli ve anlamlı bir proje hem yurtlarımızda ücretsiz bir şekilde kalabiliyor hem de Afyonkarahisar'ın kültürel yerlerini geziyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Afyonkarahisar'daki yurt çalışanlarına teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.