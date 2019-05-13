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Seyir halindeki araca kurşun isabet etti

Afyonkarahisar’da seyir halindeki bir aracın tavanına kurşun isabet etti.

Afyonkarahisar'da seyir halindeki bir aracın tavanına kurşun isabet etti.


Olay, Afyonkarahisar Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre beldede seyir halindeki kamyonet tipi bir aracın tavanından kurşun girdi. O sırada arka koltukta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Olay sonrası polis ekiplerine haber veren araç sahibi kurşunu polise teslim etti. Kurşunun kim ya da kimler tarafından atıldığının tespit edilmesi için balistik incelemesi yapılacağı bildirildi.

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