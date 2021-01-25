Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu

Afyonkarahisar'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Sürücüsünün dumanı fark ederek yol kenarına park ettiği araçtaki yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, kent merkezi Ali Çetinkaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail K., idaresindeki 03 HM 545 plakalı otomobilden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. İsmail K., aracın ön kaput kısmında dumanlar çıktığını görünce otomobili yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler otomobilde çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında aracın motor aksamının neredeyse tamamının yanarak zarar gördüğü belirlenirken, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile alevler aracın tamamını sarmadan kontrol altına alındı. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak yaşanabilecek başka bir olumsuzluğun önüne geçti.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayın ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye tarafından inceleme başlatıldı.