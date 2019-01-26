SGK yapılandırmasından yararlananlar için süre 28 Şubat'a kadar uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Afyonkarahisar İl Müdürü Samet Fidan, yapılandırmadan yaralanan ancak taksitlerini ödeyemeyen işverenler için 28 Şubat'a kadar sürenin uzatıldığını bildirdi.

SGK İl Müdürü Samet Fidan, kurum ve işveren borçlarına yönelik açıklamalarda bulunarak 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında borçlarını yapılandıran, ancak taksitlerini ödeyemeyen işverenler için 28 Şubat'a kadar sürenin uzatıldığını söyledi. 2018 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bayağı yoğun bir yapılandırma süreciyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Fidan, “Bilindiği üzere basında yapılandırma kanunu diye adı geçen 7143 Sayılı Kanun 16 Mayıs tarihinden itibaren Ağustos sonuna kadar hem başvuru hem de ilk taksitlerin ödenmesiyle ilgili süreçlerden geçildi. Bu süre zarfında beklediğimizden daha yoğun katılım meydana geldi. Yapılandırmayla ilgili vatandaşlarımızın büyük bir talebi vardı. Hem emeklilikle ilgili hem de işverenlerimizle ilgili. Yani kurumumuzun diğer işleriyle ilgili çalışmaların yanında yapılandırmada baya bir yoğunluk kazanarak geçen yıl işlerimizi iştirak ettik” diye konuştu.

Yapılandırma kapsamında 2 ayda bir ödeme mecburiyetinin olduğunu kaydeden Fidan, “7143 sayılı yapılandırma kanunu gereği kanunumuz belli sürelerde yararlanan işverenlerimiz, taksitlerini iki ayda bir ödeme mecburiyetleri var. Her hangi bir şekilde ödemeyen vatandaşlarımız için 28 Şubat tarihine kadar 7159 sayılı kanunda bu süreler uzatıldı. Şimdi yapılandırmadan yararlanmanın çok faydaları var. İşverenlerimiz için bir teşviklerden yararlanabiliyorlar. Ödedikleri borç miktarı kadar hacizlerini kaldırabiliyoruz ve kurumumuza olan borçları da ödenmiş oluyor. Bu sebep den dolayı her hangi bir şekilde yapılandırma yapıp ta taksitlerini süresinde ödeyemeyen vatandaşlarımız için 28 Şubat tarihine kadar bu süre uzatıldı. Bundan yararlanmaları hem kendileri hem işyerleri için büyük fayda arz etmekte. Hem genel sağlık sigorta primleri için hem de iş veren primlerimiz için süresi 28 Şubat. Bundan lütfen yararlanın” dedi.