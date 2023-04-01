Sıfır atık yarışmasının kazananlar ödüllendirildi

Düzenlenen ödül törenine; İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Çevre Şehircilik İl Müdürü Mustafa Oruç, Atık Su Artıma Birliği Müdürü Hüseyin Can ve Afyonkarahisar Belediyesi Çevre Denetim Birim Sorumlusu Nadide Demirbilek katıldı. Yapılan yarışma ile öğrencilere atıkların kaynağında ayrıştırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, bertaraf tesislerinin ömrünün uzatılması, atık oluşumunun azaltılması, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması ve ekonomiye katma değer sağlanması farkındalığı kazandırıldı. Program öğrencilere hediyelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafları çekilmesi ile son buldu.