Sıfırdan başladığı işinde 150 kişiye istihdam sağlar hale geldi

Afyonkarahisar'da bir çok girişimci ve iş adamının ekonomik yönden batma endişesiyle girmeye cesaret edemediği sektörlere girip başarı sağlayan ve kentte 2021 yılının en başarılı iş adamları arasına giren Resul Sündük, başarının sırrının cesaret ve ülke sevgisinden geçtiğini kaydetti.

Kentte bir sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen törende Sündük, yılın en başarılı iş adamlarından biri ödülünü aldı. 2009 yılında ekonomi danışmanlığı şirketi kurarak iş hayatına başlayan Sündük daha sonra matbaa ve eğitim sektörlerine girdi. Aradan geçen zaman içerisinde ise çevresinin ‘batarsın' demesine rağmen ve bir çok girişimci ile iş adamının başlamaya dahi cesaret edemediği tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı ve kurs merkezi ile mesleki yeterlilik belgesi sınav merkezi sektörlerine girerek büyük bir başarı gösterip, bugün 150 kişiye doğrudan yaklaşık 600 kişiye ise dolaylı yoldan istihdam sağlayan bir şirketin sahibi oldu.

“İş dünyasına girdiğimde tabiri caizse ‘sıfır'dan başladım”

Sağladığı başarının en önemli sırrının cesaret ve ülke sevgisinden geldiğini geçtiğiniz dile getiren Sündük, “İnsan bir şeye inandı mı ve onu gerçekten çok istedi mi başarır diye düşünüyorum. Bunun yanında cesaret ticarette, iş dünyasında çok önemli bir etken bu yüzden girişimciler de muhakkak cesaret olması gerekiyor. Ben iş dünyasına girdiğimde tabiri caizse ‘sıfır'dan başladım ve Allah'a şükürler olsun başardım. Ayrıca ticaretle uğraşan bir insan eğer ülkesini çok seviyorsa başarı zaten gelir. Çünkü ticarette sadece yapan kişi değil aynı zamanda ülke ekonomisi kazanır. İstihdam ve refah arttıkça insanlar, toplumlar daha başarılı olur. Ben ilerleyen zamanlarda sadece ‘daha fazla nasıl kazanırım dan' ziyade ülkeme nasıl daha fazla katkı sağlar ve istihdamı nasıl daha çok arttırırım gayreti içerisinde olacağım” diye konuştu.

Öte yandan, Sündük ödülünü İl Genle Meclis (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban'ın elinden aldı.