İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sigara hırsızlığı yapan iki kişiden biri tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde girdikleri bir marketten sigara çaldıkları iddia edilen iki kişiden birisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde girdikleri bir marketten sigara çaldıkları iddia edilen iki kişiden birisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Şuhut Devlet Hastanesi-Sanayi Sitesi istikametinde yer alan bir marketin rafında bulunan sigaraların çalındığını fark eden market sahibi Kadir Koç duruma Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Polis ekipleri şikayet üzerine araştırma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren Seçkin K. ve Celal K.'nın olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Çıkarıldıkları mahkemenin ardından Seçkin K. Tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevine sevk edilirken, Celal K. ise serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.