“Sigaranla dünyamı kirletme” dediler

Afyonkarahisar'da bir üniversitenin Genç Yeşilay Topluluğu ile Yeşilay Kadın Komisyonu üyeleri “Sigaranla dünyamı kirletme” isimli etkinliği çerçevesinde üniversite yerleşkesi içerinde ve çevresinde çevre temizliği yaptı.

Yeşilay Gönüllülerinin yerlere atılan sigara izmaritlerini toplayarak gerçekleştirdikleri etkinlik sırasında hazırlanan pankartlarla farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Etkinlik çevresinde toplanan izmaritlerin çokluğu dikkatleri çekti. Üniversite Genç Yeşilay Topluluğu, Öğretim Görevlisi Kevser Pamuk ve topluluk başkanı Seda Nur Tuğrul öncülüğünde Fatma Kızıloğlu, Senanur Tok, Buse Şahin, Gizem Çolak, Kerim Erinç, Atakan Kara, Suna Soyak, Levent Aktaş, Fatma Gündoğdu, Selman Gördük' ve Rojda Işık'tan oluşuyor.