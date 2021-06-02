Sigarayı bırakarak başarı belgesi aldılar

Toplumda tütün ve ürünleri kullanımını azaltmak amacıyla “Başarabilirsin” temasıyla sigara bırakma kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında öncelikle sağlık personeli daha sonra da diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel bilgilendirildi. Kampanyaya katılan kişiler için sigara bırakma polikliniklerinden İl sağlık Müdürlüğü tarafından randevu alınıp muayeneleri yapıldı. Sigara bırakma tedavisinde kullanılacak ilaçlar, sigara bırakma polikliniklerimizden temin edildi. Daha sonra bu kişilerin başarı durumları da yetkililer tarafından izlenerek 31 Mayıs itibariyle 3 kişiye başarı belgesi verilmesi uygun bulundu.

Kampanya başvuruda bulunan diğer kişilerin takip ve tedavi sürecine devam edildiği bildirilirken, ilerleyen günlerde tütün kullanımını bırakmayı başaran başvuru sahiplerine de başarı belgeleri verilecek.

“Başarabilirsin” çağrısına kulak verip başaran üç kişiden ikisi, Medine ve Semih Ergan çifti, bugün İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz'ı makamında ziyaret ederek başarı belgelerini aldı. İl Sağlık Müdürü Korkmaz, kendilerini tebrik ederek “Her bağımlılık bir hastalıktır ve tedavi edilmesi gerekir. Siz çağrımıza kulak vererek hem kendiniz ve aileniz hem de toplumuz için güzel bir adım attınız, teşekkür ediyor ve bundan sonra da tütünsüz, sağlıklı günler yaşamanızı diliyorum” dedi.