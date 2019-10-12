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Silah kaçakçıları yakalandı

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yapan 3 kişi gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, Sinanpaşa ilçesi girişinde takip edilen bir araç durduruldu.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yapan 3 kişi gözaltına alındı


İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, Sinanpaşa ilçesi girişinde takip edilen bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda; 4 adet tabanca, 1 adet marka ve seri numarası silinmiş tabanca, 5 adet tabancalara ait şarjör, 30 adet tabanca fişeği, ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken şahıslara “Silah Ticareti Yapmaktan” adli işlem yapıldığı bildirildi.

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