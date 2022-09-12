Silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da silah kaçakçılarına yönelik polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda değişik türlerde silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçen ekipler kent merkezinde durdurduğu bir araç ile Şuhut ilçesinde önceden belirlenen 4 farklı adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca

4 adet av tüfeği, 3 mermi ve 15 adet şarjör ele geçirildi. Operasyon sonrası İ.K., ve N.A., isimli şahıslar gözaltına alındı.