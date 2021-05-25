Silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 9 tutuklama

Afyonkarahisar merkezli 8 kentte polis tarafından silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 51 kişiden 12'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 9'u ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri koordinesinde gerçekleştirildi. 8 kentte eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 67 farklı adrese baskın düzenlendi. Baskında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde silah ve mühimmat ticareti yapmak, suç üstlenme' suçlaması ile haklarında aramam kararı olan 52 kişiden 51'i gözaltına alındı. Aralarında 6 emekli polisinde bulunduğu şüphelilerinde evlerinde yapılan aramalarda ise adeta cephaneliğe yetecek kadar silah bulundu. Aramalarda 1 adet kalaşnikof saldırı tüfeği, 32 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet ruhsatsız av tüfeği, 36 adet kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 9 bin 163 adet mermi, 1 adet polis telsizi, 193 adet şarjör, 76 adet silah aparatı, 9 adet kesici-delici alet, 44 adet farklı kişiye ait tabanca ruhsatı, 13 adet tarihi eser, 27 kök kenevir bitkisi ve 10 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

9 kişi tutuklandı

Operasyonda yakalanan şahıslardan 30'u, ifadelerinin ardından, 12 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mahkeme çıkarılan şahıslardan Hurşit K., Halil G., Ümmühan A., Mehmet G., Abdil B., Mehmet Ş., Basri E, Ahmet İ. ve Fatma Nur S. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatların ise incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.