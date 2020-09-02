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Silahla vurulan şah kartal tedavi altına alındı

Afyonkarahisar’da yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi atındaki şah kartal tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi atındaki şah kartal tedavi altına alındı. Yurt genelinde 200 civarında bulunduğu için nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kartalın ateşli silahla vurulduğu öğrenildi.


Sandıklı ilçesi kırsalında bitkin halde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı şah kartal Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Sandıklı Şefliği görevlileri tarafından teslim alındı. Kartal, ardından kentteki bir merkeze getirilerek tedavi altına alındı. Veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede ve çekilen filmlerinde kanadı kırık olduğu belirlenen kuşun silahla vurulduğu ve vücudunda çok sayıda saçma tanesi olduğu tespit edildi. Kuşun merkezdeki tedavisi devam ediyor.


Şah kartallar dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunuyor.

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