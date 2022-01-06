Silahla yaralanan çakal ve tilkinin tedavisi devam ediyor

Belirli aralıklarla Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirilen ve silahla yaralandığı tespit edilen çakal ile çoban köpeğinin saldırısına uğradığına düşünülen tilkinin tedavileri devam ediyor.

Afyonkarahisar kırsalında belirli aralıklarla vatandaşlar tarafından bulunan yaralı tilki ve çakal Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, tilki ile çakalı Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürdü. Burada veteriner hekimler tarafından tedaviye alınana tilki ile çakalın durumunun iyi olduğu açıklandı. Çakalın vücudunda birçok saçma belirleyen sağlık ekipleri avcıları da yaban hayvanları konusunda uyardı.

Tilkinin kalça kemiğine müdahale edilecek

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yaptığı açıklamada, yaban hayatını koruma merkezlerine son bir haftada iki farklı vakanın getirildiğini söyledi. Kırsalda dişi bir tilkinin yüksek ihtimalle çoban köpeği saldırısına uğradığını kaydeden Kandır: “Saldırı sonrası kalça kısmında bir kırık meydana gelmiş. Yaralı tilkinin bize getirilmesiyle tedavisine başladı. Bir süre tedavinin ardından tilkinin kalça kemiğindeki kırığa cerrahi operasyonla müdahale edeceğiz. Sonraki süreçte doğaya dönebilecek mi yoksa bizimle beraber merkezimizde mi kalacak şuan belli değil” dedi.

Çakal silahla yaralanmış

Eskişehir Hayvan Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan ve daha sonra merkezlerine getirilen çakalın vücudunun birçok noktasında saçma tespit ettiklerini ifade eden Müdür Kandır konuşmasına şöyle devam etti:

“Bundan sonra bizim merkezimizde tedavisin devam edeceğiz. Ne yazık ki çakalın üzerinde çok miktarda saçma tespit ettik. Genel durumunu düzelttik, ancak hala vücudunda bazı sekeller var. Kış aylarının gelmesi ve av sezonun açılmasıyla birlikte silahla yaralanan yaban hayvanlarının sayısı arttı. Çakalın da vücudundaki saçmalar zaman içerisinde kurşun zehirlenmesine yol açabilir. O yüzden doğaya dönmesi riskli olabilir. Belki de merkezimizde hayatını devam ettirir diye düşünüyoruz.”