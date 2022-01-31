Sıla'nın hayatı adeta elektriğe bağlı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1 yaşında yakalandığı ortopedi rahatsızlığından sonra beyninden defalarca ameliyat olan ve şuanda 15 yaşında olan Sıla Toptaş, elektrikli bir solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı veriyor. Aile çocuklarının yaşaması için kesin bir hastalık tanısı konulup, doktorların kızlarını tedavi etmesini istiyor.

Mustafa ve eşi Elif Toptaş, 5 çocuğundan üçüncüsü olan 15 yaşlarında ki kızları Sıla'nın hayata tutunması için 14 yıldır adeta sağlık mücadelesi veriyor. Sıla, 1 yaşından sonra yürüyüş bozukluğu nedeni ile ortopediye sevk edildi. Yürüyüş bozukluğunun nedeni tespit edilmesi için birçok ilde bir çok hastaneye giden Toptaş ailesi, kızları Sıla'nın rahatsızlığını tespit edemedi. 2012 yılında Sıla, 5 yaşında iken Edirne'de Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde iyi huylu beyin tümörü tanısı ile ameliyat edildi ve 53 günlük tedavi sonrası sağlığına kavuşan Sıla'nın 2 yıl sonra hastalığı tekrar nüksetti. Şiddetli baş ağrıları çeken Sıla'nın bu defa Afyonkarahisar'daki bir hastanede kafasına şant takıldı. Sıla, bu tedavisi sonrası okula başladı ve normal hayatına döndü.

Aile kızlarının yaşayacağına inanıyor

Aradan geçen 3 yılın ardından Sıla tekrar şiddetli baş ağrıları çekince bu defa götürüldüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Toptaş ailesi şuan solunum cihazı ile hayatını sürdüren, konuşamayan ve yürüyemeyen kızları Sıla'nın sağlığına kavuşacağına inandıklarını, bunun için kendilerine yardım edilerek kızları Sıla'nın tedavisinin tamamlanması gerektiğini söyledi.

“Öldü dedikleri çocuğum şuan nefes almaya başladı”

Kızının bir an önce tedavisinin gerçekleşmesini istediğini söyleyen ve yaşananlara artık yüreğinin dayanmadığını ifade eden anlatan 46 yaşındaki Baba Mustafa Toptaş, “Bir çok doktor ve hastanede öldü dedikleri çocuğum şuan nefes almaya başladı. Ama iyi bir çocuk göğüs ve iyi bir beyin uzmanı doktorun çocuğumu tedavi etmesini istiyorum” dedi.

“Çocuklara baktığı için iş imkanı olmuyor”

Sıla'nın annesi Elif Toptaş ise kızının hastalığından dolayı artık iyice ekonomik zorluklar çekmeye başladığını belirterek, “Evde bakıma muhtaç iki tane daha çocuğum var. Ben Sıla ile hastanede kaldığım zaman babası o iki çocuğum ile kalıyor. Çocuklara baktığı için iş imkanı olmuyor. Bize sağdan soldan eş dost yardım ediyor. Bize yardım eli uzanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Ablasını iyileşmesini isteyen Ada Toptaş ise ablasının yürümesini istediğini söyleyerek, özellikle ablasının yürümesini ve konuşmasını, okula gitmesini istiyor.