Sinanpaşa Kınık İlkokulu birinci oldu

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Yetenekli Eller Hem Eğleniyor Hem Yarışıyor' temalı beceri temelli bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de katıldı. Merkez ilçe ve 17 ilçe birincilerinin yarıştığı ilkokullar arası 'Yetenekli Eller Hem Eğleniyor Hem Yarışıyor' temalı beceri temelli bilgi yarışması il geneli müsabakaları, Kamil Miras Anadolu Lisemizin Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 17 ilçe ve merkez ilçede yapılan yarışmalarda birinci olan 18 okul takımı il birinciliği için kıyasıya mücadele etti. Yarışma sonucunda Sinanpaşa Kınık İlkokulu birinci, Dinar Göçerli İlkokulu ikinci, Çay Maltepe İlkokulu üçüncü oldu. Program, dereceye giren okullara ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.