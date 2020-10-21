Sinanpaşa'ya yapılan spor tesisi incelendi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla tüm ilçelerde başlatılan spor tesis yapımı çalışmaları çerçevesinde Sinanpa'da bulunan spor tesisinde incelemelerde bulunuldu.

Sinanpaşa ilçesinde yapılması düşünülen futbol sahasının aydınlatılması, 2'li giyinme odası, ve çevre düzenlenmesiyle ilgili olarak alan da inceleme yapıldı. Vali Yardımcısı Nurullah Kaya'nın Başkanlığında yapılan alan incelemesinde Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile ilçe protokol üyeleri de hazır bulundu. Kaya yaptığı açıklamada 2'li giyinme odası, futbol sahası aydınlatması ve çevre düzenlenmesiyle ilgili yapılacak zemin etüdünün ardından ihaleye çıkılacağını ve işin kısa sürede bitirileceğini ifade etti.