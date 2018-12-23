Sobalar kestaneyi, kestaneler cebi yakıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde artan kestane fiyatlarına şaşırdıklarını belirten vatandaşlar, "Kestane için sobaları yaktık ama önce fiyatı cebimizi yakıyor" ifadelerini kullandı.

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kestane, tezgahlarda alıcılarını bekliyor. Geçen yıla göre fiyatında önemli ölçüde artış olan kestane, hem alıcıları hem de satıcıları düşündürüyor. Fiyatı dolayısıyla kestane almakta güçlük çektiklerini anlatan vatandaşlar, geçen yıl ile bu sene arasında gözle görülür bir fark olduğunu belirttiler. Kestane, pazar tezgahlarında 30 liraya satılıyor.

Artan fiyatlardan vatandaşlar kadar kendilerinin de rahatsız olduğunu vurgulayan esnaf da, fiyatların 20 ile 30 lira arasında değiştiğini anlattı. Pazar esnaflarından Ahmet Kurt, "Kestaneler genellikle Aydın ve Bursa illerinden geliyor. Geçen yıla göre üretildiği yerde bile fiyatı çok yüksek, biz de mecburen zamlı satmak zorunda kalıyoruz. Tabi geçen yıla göre kestane fiyatları yüzde 50 daha pahalı. Yani kış bitiyor ama daha sobanın üzerine istediğimiz kadar kestane bırakamadık, çok pahalı. Artık bu sene de istediğimiz kadar kestane yiyemeyeceğiz vatandaş olarak" dedi.

Bir diğer pazar esnafı Mehmet Ömer ise açıklamalarında, "Sobayı yakıyorum ama kestane fiyatları cebi yakıyor ve vatandaşlar alamıyorlar" diye konuştu.

İlçe pazarında alışveriş esnasında kestane alan müşteri Ömer Gümüş ise açıklamalarında, "Kestanemizi aldık, sobamızı yaktık, fakat kestane fiyatları cebimizi yakıyor. Kestane fiyatları yüksek, alım gücümüzü zorluyor. Başka zaman olsa 3-4 kilo alırdım, ama cepteki paraya göre aldım" açıklamalarına yer verdi.