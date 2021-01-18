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Soğuk havalar kısıtlamayı mecburi kıldı

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri tarafından alınan tedbirlerin yanında hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düşmesi ile ilçenin cadde ve sokakları adeta bomboş kaldı.

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri tarafından alınan tedbirlerin yanında hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düşmesi ile ilçenin cadde ve sokakları adeta bomboş kaldı.


Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının 6. haftasında İhsaniye ilçesinde sokaklar boş kaldı. Ülke genelinde devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe sakinleri evlerinde dışarı çıkmayarak kısıtlamaya uyum sağlayınca cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kısıtlamaya birde soğuk hava eklenince deyim yerindeyse ilçede incin top oynadı. Vatandaşlar kurallara riayet edip evlerinden çıkmaması ise virüse karşı mücadelede adeta örnek teşkil etti.

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