Söğütbülbülü böyle görüntülendi

Bölge Müdürlüğü tarafından görüntülenen ‘Söğütbülbülü' sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Zaman zaman yaban hayvanlarını ve doğada nadir görülen kuş türlerini fotoğraflayan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri görüntülenen yaban hayvanlarını ve kuşları sosyal medyada paylaşıyor. Son olarak DKMP'nin sosyal medya hesaplarından Söğütbülbülü kuşu paylaşıldı. Genellikle orman kenarlarında, çalılıklarda ve parklarda yaşayan Söğütbülbülü, Türkiye'nin göç yollarında bulunuyor. Söğütbülbülü'nün fotoğrafı görenleri adeta kendine hayran bıraktı.