Sokak hayvanları tedavi için toplanıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sokak hayvanları tedavi amacıyla toplanıyor.

Şuhut Belediyesi tarafından başlatılan çalışma kapsamında ihbar edilen hayvanlar veteriner hekimler eşliğinde toplama araçları ile alınıyor. Tehlikeli olduğu değerlendirilen hayvanlar ilk olarak aşılanırken ardından da kısırlaştırılıyor. İnsan ve çevre sağlığını koruma maksatlı yapılan çalışmalarda başıboş sokak köpekleri de toplanarak beslenmesi sağlanıyor.