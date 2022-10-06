Sokak hayvanlarına önce mama bıraktılar sonra sevdiler

Afyonkarahisar'ın Şuhut Engelli Yaşam Bakım Merkezi sakinleri, farkındalık oluşturmak için sokak hayvanlarına yönelik ilçenin çeşitli bölgelerine mama bıraktı.

Şuhut Engelli Yaşam Bakım Merkezinde tedavi gören sakinler, farkındalık oluşturmak için sokak hayvanlarına yönelik ilçenin farklı bölgelerine mama bırakarak sokak hayvanlarını sevdi.

Şuhut engelli yaşam Bakım merkezi sakinlerinde Münevver Karataş konuyla ilgili açıklamalarında, "Köpeklere mama getirdik onları dağıttık. Çok sevinçliyim mutluyum. Arkadaşlarımla beraber geldim. Çok iyi düşünüyorum yavrularıma çok iyi bakın. Onlar soğukta üşümesinler. Duyguluyum diğer arkadaşlarıma da örnek olmasını istiyorum. Herkes kış günlerinde mama bıraksın" dedi.

Emine Özdoğan ise "Kedilere köpeklere mama getirdik. Onları dağıttık. Çok sevinçliyim mutluyum arkadaşlarımla beraber geldik buraya güzel bir etkinlik oldu" ifadelerini kullandı.