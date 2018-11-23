Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu madde operasyonu

Polis ekipleri Afyonkarahisar kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 377 adet ecstasy maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 TL para, 14,07 gram uyuşturucu skunk maddesi, 91,59 gram esrar maddesi, 3 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkıdan bozma namlusu açık tabanca ve bu tabancaya ait 18 adet fişek, 1 adet kelepçe, 1 adet fişek, 4 adet tüfek kartuşu ele geçirildiği bildirildi.

Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat sonucunda 1 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan işlem yapılırken, 5 şüpheli şahıs ise Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapmak suçundan adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 3 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.