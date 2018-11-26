Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu madde operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde olduğu değerlendiren iki şahsın ikametinde yapılan aramada; 62,22 gram esrar maddesi, 11,48 gram kenevir tohumu, 1 fişek halinde 4,13 gram esrar maddesi, 14 adet uyuşturucuya alternatif olarak kullanılan Lyrica ibareli sentetik ecza, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 17 adet fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat sonucunda 5 şüpheli şahıstan 4'ü hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak” kapsamında işlem yapılırken, diğer şüpheli şahıs ise “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli mercilere sevk edildi.