Spor Toto 1. Lig: AFJET Afyonspor: 0 - Adana Demirspor: 2

Lig'in 28. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Adana Demirspor'a 2-0 yenildi.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Nazmi'nin sert şutu Kaleci Çağlar uzaklaştırmasına rağmen top Taşkın'ın önüne düştü bu oyuncunun sert şutu az fark ile auta gitti.

21. dakikada Afjet Afyonspor'dan Onur Ramazan orta sahanın sağ tarafından topu yaklaşık 40 metre sürdü çaprazdan attığı şut az farkla auta çıktı.

34. dakikada Onur Ramazan'ın sağdan ortasına Oltan röveşata vurdu top yan direğin dibinden auta çıktı.

45. dakikada Adana Demirspor'dan Erdal ceza sahası üzerinden sert vurdu top kaleci Soner'in sağından auta çıktı.

51. dakikada Uğur'un sağdan ortasında ceza sahası içinde kimse topa dokunamayınca top defanstan kornere çıktı. Korner atışında sonuç çıkmadı.

53. dakikada Uğur'un taç atışında ceza sahası içinde buluşan Nazmi, topa iyi vuramayınca top kaleci Çağlar'ın ellerinde kaldı.

78. dakikada Fernando yaklaşık 25 metreden sert şutu kaleci Soner'in bakışları arasında filelerle buluşturdu. 0-1

90+2. dakikada ceza sahası içinde top ile buluşan Kaan'ın sert şutu filelerle buluştu. 0-2

Stat: Afyon Zafer

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Selahattin Altay

AFJET Afyonspor: Soner şahin, Bayram Çetin, Mehmet Güven (Aykut dk. 83), Onur Ramazan Toprak (Enes dk. 90 ?), Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Ersel Aslıyüksek (Bayram Ajeti dk. 84 ?), Oltan karakullukçu, Gökhan Kardeş

Yedekler: Bayram, Enes, Aykut

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, HamıdouTraore, Berk Yıldız, Heve Kage (Fernand Legear dk. 56), Kaan Kanak, Erdal Öztürk, Süleyman Koç, Levent Ayçiçek (Mehmet Türkmen dk. 76), Semih Güler, Oleksandr Gladk (İsmail dk. 85 ?), Joher Khadım Rossoıl

Yedekler: Jonathan, İsmail, Mehmet

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Legear (dk. 78), Kaan (dk. 90+2) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Mehmet Güven, Nazmi Candoğan (AFJET Afyonspor), Erdal (Adana Demirspor)