Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 0 - Adanaspor: 3

Lig‘in 20. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında oynadığı maçta Adanaspor'a 3-0 yenildi

Maçtan dakikalar

9. dakikada Afjet Afyonspor'dan Onur'un ortaladığı topta Ersel sol çaprazdan sert vurdu. Top kalenin az farka üzerinden auta çıktı.

15. dakikada Afyonspor'dan sağ taraftan defansın arkasına atılan topta Uğur ceza sahası içine ortaladı. Oltan topa dokunamadı ve Adanaspor defansı topu kornere gönderdi.

18. dakikada Oltan'a yapılan faulü Emre kullandı. Topu Adanaspor defansı uzaklaştırdı.

22. dakikada Afyonspor'dan Onur ceza yayı üzerinden sert vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

26. dakikada Uğur'un sağdan ortaladığı topta Ersel'in vole vuruşunu Adanaspor kalecisi İrfan parmaklarının ucu ile kornere çeldi.

27. dakikada Adanaspor Kone ile Afyonspor ceza sahasına girdi. Kone kendi getirdiği topa yerden sert vurdu Kaleci Soner topu kornere gönderdi.

47. dakikada Adanaspor'un sağ taraftan getirdiği topa Ahmet Dereli yerden sert vurdu. Top kaleci Soner'in kapattığı köşeden yerden ağlarla buluştu. 0-1

68. dakikada Adanaspor'dan Kone sol taraftan yaklaşık 30 metreden topa sert vurdu. Top kaleci Soner'in solundan ağlara gitti. 0-2

84. dakikada ceza alanı içinde boşta bulunan Kone yerden sert bir sert vuruş yaparak meşin yuvarlağı bir kez daha Afyonspor ağlarına gönderdi. 0-3

Stat: Afyon Zafer

Hakemler: Sarper Barış Saka, Habep Tiryaki, Ali Can Alp

AFJET Afyonspor: Soner, Onur (Badjam Aceti dk. 63),Metin, Nazmi, Taşkın (Aykut dk. 74), Cenk, Uğur, Emre, Ersel (Musa Araz dk. 81), Oltan, Gökhan

Yedekler: Ahmet, Bayram, Bayram Ajeti, Onurcan,İsmet, Aykut, Musa

Adanaspor AŞ :İrfan, Göksu, Veli, İhsan, Hakan (Abdulkadir dk. 67), Ahmet (Robert dk. 79), Bumba, Musssa, Famoussox (Doğanay dk. 88 ?), Özkan Eren

Yedekler: Özer, Robert, Anıl, Rodrigo, Doğanay, A.Kadir, Andaç

Goller: Ahmet Dereli (dk. 47), Kone (dk. 68 ve 84) (Adanaspor)

Sarı Kartlar : Hakan, Göksu (Adanaspor)