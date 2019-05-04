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Spor Toto 1. Lig: AFJET Afyonspor: 0 - Osmanlıspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 32 . haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Osmalıspor ile 0-0 berabere kaldı



Maçtan dakikalar


8. dakikada Afyonspor'dan Metin'in sağ çaprazdan ceza sahasına ortaladığı topa Oltan'ın vurduğu yarım vole üst direğe çarparak dışarı çıktı.


27. dakikada Burhan‘ın şutu az farkla kalenin üzerinden auta çıktı.


30. dakikada Osmalıspor'un kullandığı kornerde Megaye topa vurdu kaleci Soner topu gol çizgisinden çıkardı.


67. dakikada Afyonspor'da sol taraftan Nazmi'nın caza sahasına ortaladığı topa Oltan son vuruşu yapamadı, Afyonspor mutlak bir gol şansını kaçırdı.


79. dakikada Afyonspor'un kazandığı penaltıyı Oltan kullandı, kaleci topu kornere çeldi.



Stat: Afyon Zafer


Hakemler: Emre Malok, Serdar Diyadin, Murat Erdin Gözütok


AFJET Afyonspor: Soner, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Metin Yüksel, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter (İsmet Benli dk. 83 ?), Cenk Güvenç, Aykut Uluç (Onur Ramazan dk. 66), Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu, Musa Araz (Gökhan Kardeş dk. 77)


Yedekler: Onur Ramazan, Gökhan Kardeş, İsmet Benli


Teknik Direktör: Yusuf Şimşek


Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Caner Arıcı, Ali Eren İyican, Sinan Kurt (Ousmane dk. 84 ?), Burhan Eşer (Erıc Ayuk dk. 78), Hasan Kılıç, Mehmet Yiğit, Ifeanyı Mathew, Numan Çürüksu, Tortol Lembi (Beykan Şimşek dk. 71), MegayeNelson Guaye


Yedekler: Beykan, Erıc Ayuk, Osumane


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Sarı Kartlar: Oltan Karakullukçu, İsmet Benli (Afjet Afyonspor), Ali Eren, Ifeanyı (Osmanlıspor)

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