Spor Toto 1. Lig: AFJET Afyonspor: 0 - Osmanlıspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 32 . haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Osmalıspor ile 0-0 berabere kaldı
Maçtan dakikalar
8. dakikada Afyonspor'dan Metin'in sağ çaprazdan ceza sahasına ortaladığı topa Oltan'ın vurduğu yarım vole üst direğe çarparak dışarı çıktı.
27. dakikada Burhan‘ın şutu az farkla kalenin üzerinden auta çıktı.
30. dakikada Osmalıspor'un kullandığı kornerde Megaye topa vurdu kaleci Soner topu gol çizgisinden çıkardı.
67. dakikada Afyonspor'da sol taraftan Nazmi'nın caza sahasına ortaladığı topa Oltan son vuruşu yapamadı, Afyonspor mutlak bir gol şansını kaçırdı.
79. dakikada Afyonspor'un kazandığı penaltıyı Oltan kullandı, kaleci topu kornere çeldi.
Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Emre Malok, Serdar Diyadin, Murat Erdin Gözütok
AFJET Afyonspor: Soner, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Metin Yüksel, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter (İsmet Benli dk. 83 ?), Cenk Güvenç, Aykut Uluç (Onur Ramazan dk. 66), Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu, Musa Araz (Gökhan Kardeş dk. 77)
Yedekler: Onur Ramazan, Gökhan Kardeş, İsmet Benli
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Caner Arıcı, Ali Eren İyican, Sinan Kurt (Ousmane dk. 84 ?), Burhan Eşer (Erıc Ayuk dk. 78), Hasan Kılıç, Mehmet Yiğit, Ifeanyı Mathew, Numan Çürüksu, Tortol Lembi (Beykan Şimşek dk. 71), MegayeNelson Guaye
Yedekler: Beykan, Erıc Ayuk, Osumane
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Sarı Kartlar: Oltan Karakullukçu, İsmet Benli (Afjet Afyonspor), Ali Eren, Ifeanyı (Osmanlıspor)