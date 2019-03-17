Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 1 - Abalı Denizlispor: 3

Spor Toto 1.
Lig‘in 26. haftasında Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Afjet Afyonspor'u 3-1 yendi.
Maçtan dakikalar
24. dakikada sol taraftan Mehmet Akyüz ile verkaç giren Ziya ceza yayın üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bekir'in solundan filelere gitti. 0-1
36. dakikada Recep'in ile ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
45. dakikada Mehmet Akyüz orta sahadan kaptığı topu 40 metre sürerek ceza sahası içine girdi. Kaleci Bekir'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda Mehmet meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
67. dakikada sol taraftan Erme'nin kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Oltan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Salih Mazlum, Bilal Gölen
AFJET Afyonspor: Bekir Demircan, Bayram Çetin, Mehmet Güven, Metin Yüksel (Onurcan Güler dk. 46), Nazmi Candoğan (Bajram Ajeti dk. 80 ?), Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Aykut Uluç (Onur Ramazan dk. 61), Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş
Yedekler: Soner, Türker, İsmet, Musa
Abalı Denizlispor: Adam Stackhowak, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Ismail Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz (Muhammet Kehinda dk. 86 ?), Recep Niyaz (Marc Mbamba dk. 75), Burak Çalık (Gökhan Sözen dk. 74), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdulkerim Bardakçı
Yedekler: Asil Kaan Güler, Taha Can, Burak, Seddar
Goller: Ziya (dk. 24), Recep, (dk. 36), Mehmet Akyüz (dk. 45) (Denizlispor), Oltan (dk. 67) (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Mehmet Güven (Afyonspor), Furkan (Denizlispor)